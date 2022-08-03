سبتة المحتلة

مخاوف من تدفق مهاجرين بعد انهيار جزئي لأرضية سياج بسبتة المحتلة

2022-08-03 / 19:58
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هبة بريس - متابعة

أثار انهيار جزئري لأرضية سياج فاصل بين ثغر سبتة المحتلة والمغرب ، مخاوف الصحافة المحلية، التي قالت أن هناك احتمال لتدفقات المهاجرين بمنطقة بينزو المجاورة لبليونش.

وقالت مصادر اعلامية بالثغر المحتل، انهيار جزء من أرضية السياج الحدودي تمنع العناصر الامنية الحدودية للوصول إلى أقصى منتهى السياج لمنع تسلل المهاجرين عن طريق السباحة.

وتخشى السلطات الاسبانية بسبتة المحتل ، من أن يؤدي الانهيار الجزئي لارضية السياج (الحدودي ) الفاصل ، الى تسلل مهاجرين سريين .

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‫20 تعليقات

  2. نتمنى ان لا يتكرر سيناريو احداث مليلية المحتلة وان تأخذ السلطات المغربية والاسبانية الحذر والحيطة..

  3. الافارقة اصبحوا عصابات منظمة و مسلحة بالسلاح الابيض و يخططون تحركاتهم قبل تنفيذها..

  4. الانفتاح على افريقيا وتبيض وجه للمغرب على حساب معانات شعبه يكفينا اننا في أزمة ..

  6. الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي

  8. من أين يدخلون ومن يدخلهم ومن يسهل دخولهم
    سيصبحون يوما ما خطرا لأنهم لا يتنقلون الا جماعات ويشكلون خطرا على المواطنين..

  9. من سمح لهم بالدخول الى المغرب يجب ان يتحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات لترحيلهم لانه اذا استمرت الاوضاع كما هي الان سيتسبب كل هذا في احتقان كبير بينهم وبين المواطنين المغاربة..

  11. هؤلاء دخلوا للمغرب لإشعال الفتنة يستغلون حسن المعاملة التي عاملهم بها المغرب فهكءا الجميل يرد..

  13. الامن والسلطات المغربية تعامل الافارقة بالاحترام رغم احداث الأفارقة الضوضاء والفتن والتخريب ..

  14. يجب ارجاعهم لاراضيهم لانهم لم يحترموا الدولة التي هم عليها والتي تقدم خدماتها اليهم ..

  16. يجب تجنيد القوات المسلحة الملكية وتوزيعها على الحدود والجدار العازل..

  17. اأسفاه يا مغربي الحبيب كان الامن يعاني مع الشعب بالعنف والعصا فازداد الأمر سوءا..

  19. من المخاوف التي لا نريد تكرارها وهي لربما سيدفق عدد كبير في الايام القادمة فعلى المغرب اخذ الحيطة والحذر..

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