هل تفتح محكمة جرائم الاموال تحقيق في شبهات استلاء محطة للتلفيف بتارودانت على أموال عمومية؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن ملف خطير يتعلق بشبهات نهب المال العام تلاحق محطة للتلفيف بمنطقة الكردان، وشبهات تزوير في إنشاء وثائق تتعلق بجمع عام للمحطة تم عقده في مرحلة الحجر الصحي لجائحة كوفيد 19 .

وقالت نفس المصادر، أن المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة، بصدد توقيع منحة مالية ثالثة نفوق مليار سنتيم، لفائدة المحطة التي يسيرها موظف تابع للدولة الى جانب مدير سابق لمحطة تلفيف اخرى تابعة لاحدى التعاونيات الفلاحية، سبق أن قضى عقوبات حبسية من أجل النصب والاحتيال في محررات رسمية، ولازال يتابع الان امام المحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل التزوير في محررات بنكية.

– مسار المحطة في قفص الاتهام ..

كانت المحطة في قبل عقدين من الزمن، تشتغل بشكل جيد ومنخرطيها كانوا يشكلون عدد كبير، وبعد الاحتيال على المسير السابق بعقود مزورة، تتعلق بالمصادقة على وثائق، تخص توقيع المسير السابق لفائدة الشركة المذكورة ببطاقة منتهية الصلاحية، واستيلائه‍م على عدد من حصص المشتركين، بتعديلهم القانون الداخلي بطرق ملتوية، مما دفع عدد من المتضررين بتقديم شكايات الى النيابة العامة سابقا بتارودانت والتي تم حفضها دون فتح تحقيق في الملف.

– كيف يتم التلاعب بدعم الدولة ؟؟

خصصت وزارة الفلاحة في إطار المخطط الاخطر، تقديم دعم مادي لفائدة المصدرين من أجل تشجيع الصادرات نحوى الدول الافريقية او الدول الأوروبية، غير أن تلك الإعانات المحددة في درهم واحد لكلغ بالنسبة الحوامض المتوجهة الى القارة السمراء، يتم التلاعب عبر تزوير وثائق لفاتورات غير حقيقية يقدم نظير منها للمكتب الجهوي من أجل الحصول على منح مالية ضخمة من صندوق الدولة في حين أن حقيقة حمولة تلك الشاحنات لا تحمل الحوامض بل أصناف من الخضر خارجة الدعم .

أصابع الاتهام، تشير تورط المحطة التلفيف الى جانب المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وهي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة، عبر تأشير موظفيها على كل حمولة شاحنة تدعي انها قامت بعملية التلفيف للمحطة المذكورة.

وتشير نفس المصادر أنه خلال نصف سنة من الموسم الفلاحي الجاري، إدعى مسيري المحطة بتلفيف 14 ألف طن من الحوامض قابلة للتصدير، أي ما يعادل 10 ملايين درهم من دعم صندوق الدولة.

– هل يتم فتح تحقيق في القضية

الغموض الذي يلف هذه القضية، يستدعي من وزارة الداخلية والفلاحة والنيابة العامة، فتح أبحاث حول مصير تلك الأموال العمومية، من خلال الاطلاع على فواتير المحطة، والاستماع الى العمال اللذبن سهروا على تلفيف تلك الكمية، والوثائق المحاسباتية، وهل استفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة من عائدات ساعات العمل داخل المحطة المذكورة.

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