نشوب حريقين في يوم واحد بإقليم تاونات

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بمركز جماعة بني وليد بإقليم تاونات قبل السيطرة عليه و إخماده من قبل شباب المنطقة، قبل وصول الوقاية المدنية وهو ثاني حريق تعرفه الجماعة في أقل من يوم.

وجاء الحريق ، يضيف مصدرنا، بعد ساعات قليلة من نشوب حريق آخر بغابة الزريفية على مشارف الحدود بين جماعتي بني وليد وعين مديونة، حيث يعتبر ثاني حريق بالإقليم في يوم واحد بعد حريق دوار الزغاريين بجماعة الرتبة بغفساي .

وأشرف شباب ببني وليد على إخماد حريق غابة الزريفية المجاورة لجبل درينكل، وحاولوا السيطرة عليه دون امتداد ألسنة النيران لغابات مجاورة ، بسبب السرعة التي كانت تنتشر بها النيران بسبب هبوب الرياح و الحرارة المفرطة .

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