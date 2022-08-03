نشوب حريقين في يوم واحد بإقليم تاونات
اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بمركز جماعة بني وليد بإقليم تاونات قبل السيطرة عليه و إخماده من قبل شباب المنطقة، قبل وصول الوقاية المدنية وهو ثاني حريق تعرفه الجماعة في أقل من يوم.
وجاء الحريق ، يضيف مصدرنا، بعد ساعات قليلة من نشوب حريق آخر بغابة الزريفية على مشارف الحدود بين جماعتي بني وليد وعين مديونة، حيث يعتبر ثاني حريق بالإقليم في يوم واحد بعد حريق دوار الزغاريين بجماعة الرتبة بغفساي .
وأشرف شباب ببني وليد على إخماد حريق غابة الزريفية المجاورة لجبل درينكل، وحاولوا السيطرة عليه دون امتداد ألسنة النيران لغابات مجاورة ، بسبب السرعة التي كانت تنتشر بها النيران بسبب هبوب الرياح و الحرارة المفرطة .
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المجموع 6 آراء
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19 تعليقات
اللهم اللطف بعبادك وانزل رحمتك علينا كان عاما صعبا جدا ..
اللهم اجعله بردا سلاما على المسلمين جميعا. لطفك يا لطيف. على السلطات اطلاق حملة وطنية تجنب اسباب الحريق..
اللهم اجعلها بردا و سلاما عليهم اللهم امين يارب العالمين..
يجب على السلطات المغربية أن تراقب الغابات بواسطة الدرون ربما بفعل فاعل ولها يد في إشعال النيران..
حكومة الكوارث والمصائب والجفاف والحرائق وكثرة الزيادات وارتفاع الأسعار واللهم احفظنا..
نسأل الله السلامة اللهم أحفظنا من كل سوء ومكروه.يارب يارحمن يارحيم يامجيب الدعوات الله أكبر .الله أكبر. الله اكبر ..
لا ثقة احذرو من عودة النيران مرة أخرى في هذه الاجواء الحارة ..
التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة كانت من اهم اسباب الحريق .
اللهم خفف ونتمنى ان تطفئ هاته الحرائق وتجعلها اللهم بردا وسلاما علينا..
لا خوف علينا فإننا نملك أسرابا من طائرات الإطفاء من نوع كنايدر ..
اللهم ارحم الضعفاء والمساكين الذين لا مأوى لهم سوى رحمتك انك على كل شيء قدير يا علي جبار..
هاته الحرائق المتتالية في اقل من اسبوع هي فعلا تبقى من فعل فاعل ..
الله اكبر والله اكبر والله اكبر اللهم اجعلها بردا وسلاما عليهم اجمعين. فالتكبير يطفئ النار..
يجب تعزيز وتدخل كل فرق الاطفاء من وقاية مدنية والمياه والغابات والقوات المسلحة الملكية..
يجب ظبط كل تحركات المواطنين الذين يستعملون الغابة من اجل حمايتها ومراقبتها ..
اللهم بردا وسلاما على كل سكان المناطق المتضررة وعلى السلطات ان تراقب الغابة باستمرار. بما فيها المياه والغابات المعنية الأولى ..
اللهم لا حول لهم ولا قوة وانتم خسروا كل ما يملكون اللهم انهم في محنتهم وظروفهم الصعبة..
الحمد لله على كل حال ونتمنى ان تكون هاته النار بالخير على سكانها وان تبدل حالهم الى الافضل ..
ان شاء الله بردا وسلاما علينا جميعا وان تكون هاته السنة استثنائية ولا تكرر يارب..