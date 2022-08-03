بعد مقتل أيمن الظواهري .. “عبد الرحمن المراكشي” ، مغربي مرشح لزعامة القاعدة

هبة بريس - الرباط

بعد تأكيد الرئيس الامريكي ،مقتل زعيم تنظيم القاعدة ، أيمن الظواهري، أمس الثلاثاء في غارة لمسيرة حربية امريكية، كشفت تقارير استخباراتية عن تنافس كبير بين اسماء ارهابية لخلافة الظواهري على رأسها سيف العدل المصري وعبد الرحمان المراكشي .

وصار من الأقرب ان يتولى زعامة التنظيم الارهابي ، القيادي عبد الرحمان المغربي ( المراكشي ) والملقب بثعلب القاعدة ، من مواليد سبعينيات القرن الماضي وهو زوج ابنة ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة .

وتولى عيد الرحمان المراكشي ( محمد آباتي) منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان، وباكستان منذ العام 2012، وكان مسؤولًا مع المصري حسام عبدالرؤوف المعروف باسم أبومحسن المصري عن الموقع الإعلامي للقاعدة السحاب.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد الاثنين، مقتل زعيم القاعدة في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال بايدن إن الظواهري – الذي ساعد في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر – مارس “القتل والعنف” ضد المواطنين الأمريكيين، مشيرا إلى أن وفاته ستجلب الراحة لعائلات ضحايا الهجمات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0