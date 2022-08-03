باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة
هبة بريس - وكالات
تمكن فريق يتكون من مجموعة الأساتذة الباحثين المغاربة، من تحديد مواقع سفن عسكرية حربية اسبانية بسواحل الحسيمة يرجح انها تعود لفترة الحرب التي شهدها الريف في الثرن الماضي .
وكشفت الدراسة التي اصدرها الفريق المكلف بالبحث ، انه ثد تم نحديد مواقع حطام السفن الحربية الاسبانية حيث تم رسم خرائط لها .
وبينت نتيجة هذه الدراسة خمسة مواقع محتملة لحطام السفن في منطقة الدراسة، تم تأكيد موقعين من خلال بيانات حطام السفن التابعة للمعهد الهيدروغرافي ا
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