باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة

2022-08-03 / 18:13
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هبة بريس - وكالات

تمكن فريق يتكون من مجموعة الأساتذة الباحثين المغاربة، من تحديد مواقع سفن عسكرية حربية اسبانية بسواحل الحسيمة يرجح انها تعود لفترة الحرب التي شهدها الريف في الثرن الماضي .

وكشفت الدراسة التي اصدرها الفريق المكلف بالبحث ، انه ثد تم نحديد مواقع حطام السفن الحربية الاسبانية حيث تم رسم خرائط لها .

وبينت نتيجة هذه الدراسة خمسة مواقع محتملة لحطام السفن في منطقة الدراسة، تم تأكيد موقعين من خلال بيانات حطام السفن التابعة للمعهد الهيدروغرافي ا

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