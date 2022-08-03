كورونا.. 6 وفيات و317 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 03 غشت 2022، عن تسجيل 317 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1.261.816 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر بوابتها الرسمية، أنه تم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 736 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.242.371 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5%.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ستة وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16.248 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، بنسبة فتك قدرها 1,3%.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 3.197 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 87 حالة منها 6 حالات تحت التنفس الاصطناعي الإختراقي.

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