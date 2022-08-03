“ماكدونالدز” ..اعتداء سافر على شاب حاول تصوير ” خروقات”

هبة بريس _ الرباط

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر يتعلق باعتداء رجال الامن الخاص الممول لهم تأمين مطعم ” ماكدونالدز ” على شاب بعين الدياب بالبيضاء

وتدخل رجال الامن بعنف في حق الشاب بعد محاولته تصوير غضب الزبناء واستيائهم من التأخر الحاصل في تسلم طلبياتهم .

واستنكر الحاظرون التدخل القوي لرجال الامن في حق الشاب حيث تم التعبير عن غضبهم بمغادرة بعضهم المكان ناهيك على تعبيرهم الآني عن رفضهم هذا التدخل ” غير المبرر

و تشهد سلسلة “ماكدونالدز ” العديد من الفضائح ونقص في المعاملة خصوصا في لحظات الدروة مايستوجب ايجاد حلول واقعية بدل التهجم ومحاولة حجب الحقيقة

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