“ماكدونالدز” ..اعتداء سافر على شاب حاول تصوير ” خروقات”
هبة بريس _ الرباط
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر يتعلق باعتداء رجال الامن الخاص الممول لهم تأمين مطعم ” ماكدونالدز ” على شاب بعين الدياب بالبيضاء
وتدخل رجال الامن بعنف في حق الشاب بعد محاولته تصوير غضب الزبناء واستيائهم من التأخر الحاصل في تسلم طلبياتهم .
واستنكر الحاظرون التدخل القوي لرجال الامن في حق الشاب حيث تم التعبير عن غضبهم بمغادرة بعضهم المكان ناهيك على تعبيرهم الآني عن رفضهم هذا التدخل ” غير المبرر
و تشهد سلسلة “ماكدونالدز ” العديد من الفضائح ونقص في المعاملة خصوصا في لحظات الدروة مايستوجب ايجاد حلول واقعية بدل التهجم ومحاولة حجب الحقيقة
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
نعم فهنالك عدة تدخلات عليهم يقومون بها ظد الزبناؤ لكن يجب ان يكون هناك شخص واحد فقط لا أدري أين أنت الآن في الطريق إلى العمل حيت يقومو بترقيتهم على حسب الدرجات في العمل و اجراء ترقية يكون على جميع العمال في العمل و شكرا
الحاضرون وليس الحاظرون .انتبعوا لكثرة الأخطاء المتداولة في مقالاتكم
رجال الأمن الخاص،المعروفين ب securite’اصبحوا الامرون والناهون ٥ي جميع المؤسسات، ناهيك عن الرشوة والتخلويض يجب ردع هؤلاء وايقافهم عند حدهم بحالهم بحال اصحاب الجيليات الصفراء والمخزن داير عليهم عين ميكة،علاش،الله اعلم،
كان من واجب الحاضرون توثيق لحضة الإعتداء ونشرها بشكل مكثف على مواقع التواصل لتكون ضربة موجعة تجعل القائمين على المحل يعيدوا النظر في السياسة المتبعة في التعامل مع الزبناء .
سلوك همجي في محل من المفروض أن أسس نجاحه هو حسن التعامل وجودة الخدمات.
“ماكدونالدز”واحد من سلسلة المطاعم الأكثر شهرة في العالم مما يعني أنه يجب أن يخضع لمعايير عالمية فيما يخص جودة الخدمات المقدمة والأطقم المهنية المكلفة بإدارة المحلات.
الحق أن هؤلاء الزبناء المدمنون على أكلات ماكدونالدز الضارة يستحقون تلك المعاملة لأنهم كمدمني الكوكايين الذين يصرون على أخد الجرعةرغم أنهم يتعرضون للإهانة و الإزدراء.
يعتمد قطاع المطعمة والفندقة في نجاحه على الحرص الشديد في إرضاء الزبون وذلك بحسن التعامل وتجويد الخدمات ولاكن في هذه الحالة انعدم الإثنان بل تم إعتماد سلوك معاكس لهذه المبادئ بحيث تم تعنيف الزبون علنا أمام الملأ مما يستوجب تدخلا عاجلا من طرف السلطات.