القنيطرة.. التفاصيل الكاملة لاعتداء زوجته الميلودي على الشرطة بعد إيقاف نجلها

2022-08-03 / 13:56
1
هبة بريس _ الرباط

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 03 غشت الجاري، يظهر قيام سيدة بعرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية توقيف شخص بالشارع العام، حيث أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا الشرطة بمدينة القنيطرة

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد توصلت مساء يوم الاثنين فاتح غشت الجاري بإشعار من قبل المواطنين حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تم على الفور تنفيذ عملية أمنية مكنت من توقيف المعني بالأمر بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.

وفور توقيفه أبدى المعني بالأمر مقاومة لفظية وجسدية عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص هذه السيارة، فيما التحقت به بعين المكان والدته التي عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم، وهي الأفعال التي جرى توثيقها بمقطع الفيديو المرجعي، قبل أن يتم ضبط الاثنين معا وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع والدته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الصرف يعلن تفاقم العجز التجاري

مكتب الصرف يعلن تفاقم العجز التجاري

2022-08-03 / 16:22
Photo of وزارة ميراوي” تُعلن نتائج مباراة ولوج السنة الأولى للطب

وزارة ميراوي” تُعلن نتائج مباراة ولوج السنة الأولى للطب

2022-08-03 / 15:02
Photo of العرائش : توزيع إعانات مالية على أصحاب المنازل المتضررة من الحرائق

العرائش : توزيع إعانات مالية على أصحاب المنازل المتضررة…

2022-08-03 / 13:48
Photo of نهاية مأساوية للسيجار الكوبي في مواجهة نظيره المغربي

نهاية مأساوية للسيجار الكوبي في مواجهة نظيره المغربي

2022-08-03 / 13:17
Photo of رسمي ..انخفاض حجم العاطلين بـ218.000 شخص

رسمي ..انخفاض حجم العاطلين بـ218.000 شخص

2022-08-03 / 12:59
Photo of مندوبية” الحليمي” ترصد فوارق جهوية في التشغيل

مندوبية” الحليمي” ترصد فوارق جهوية في التشغيل

2022-08-03 / 12:44
Photo of إحداث 133 ألف فرصة عمل في ظل الجفاف والأزمة

إحداث 133 ألف فرصة عمل في ظل الجفاف والأزمة

2022-08-03 / 12:21
Photo of عريضة مغربية تنجح بإيقاف مهرجان للبيرة

عريضة مغربية تنجح بإيقاف مهرجان للبيرة

2022-08-03 / 11:32
Photo of فاس.. تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه للمرة الثامنة

فاس.. تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه للمرة الثامنة

2022-08-03 / 10:59
Photo of مجلس مدبنة فاس يؤكد استمرار العلاقة مع شركة سيتي باص

مجلس مدبنة فاس يؤكد استمرار العلاقة مع شركة سيتي…

2022-08-03 / 10:57

تعليق واحد

  1. على الدولة الحفاظ على هيبتها ووقارها لما فيه خير الوطن واستقراره واحترامه…ان تنزل بهؤلاء الذين يحتقرون الامن المغربي اقصى واقسى العقوبات حتى يكونوا عبرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق