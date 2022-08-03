لبنان.. رحيل “قائد الأوركسترا” إحسان المنذر عن 75 عاما

هبة بريس _؛متابعة

غيب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير، إحسان المنذر، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوما في بدايتهم وساهم في نجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي “بعد صراع مع المرض” من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ويشيع الراحل ويوارى الثرى في بيروت بعد ظهر الأربعاء.

وولد المنذر عام 1947 وظهر شغفه بالموسيقى في سن السابعة وتنقل بين آلات عدة قبل أن يستقر على البيانو حيث درس في إيطاليا ومارس العزف والغناء بعدة لغات في الفنادق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0