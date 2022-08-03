النهضة”: الغنوشي يواجه تحقيقات جديدة بتهمة وصف الأجهزة الأمنية بـ”الطاغوت”

2022-08-03 / 13:11
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هبة بريس

اتهم حزب النهضة الإسلامي المعارض في تونس، الأربعاء، السلطات باستهداف وترهيب المعارضين، قائلا إن الشرطة فتحت تحقيقا جديدا مع زعيمه راشد الغنوشي.

وقال الحزب، في بيان، إن فرقة الحرس الوطني تجري التحقيق مع الغنوشي بتهمة وصف الأجهزة الأمنية “بالطاغوت”، ونفى أنه قال ذلك “لا تلميحا ولا تصريحا

وازدادت الأزمة السياسية في تونس حدة خلال العام الماضي بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي.

ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي وتفشي الفساد والمحسوبية.

وقال حزب النهضة : “ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف”.

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