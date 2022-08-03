رسمي ..انخفاض حجم العاطلين بـ218.000 شخص

هبة بريس _ الرباط

قالت مندوبية الخليمي إن حجم العاطلين انخفض بـ218.000 شخص، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، منتقلا بذلك من1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل وهو ما يمثل انخفاضا بـ 14%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ 182.000 بالوسط الحضري و بـ 36.000 بالوسط القروي.

انتقل معدل البطالة، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، من12,8% إلى 11,2% (-1,6 نقطة). وقد انتقل هذا المعدل من18,2% إلى15,5% (-2,7 نقطة) بالوسط الحضري و من4,8% إلى 4,2% (-0,6 نقطة) بالوسط القروي.

ولقد سجل انخفاض معدل البطالة لدى جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9% إلى 9,9%، و بـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من15,9% إلى 15,1%. وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من20,4% إلى 18%، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5% إلى 3,6%.

كما هم انخفاض معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (-2,2 نقطة) ، منتقلا من20,9% إلى18,7% ، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (0,6- نقطة)، منتقلا من 30,8% إلى 30,2%.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0