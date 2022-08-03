أكادير :الشاب ” يحضيه الذهبي” بطلا للمغرب في تجي تسكي صنف الهواة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توج البطل المغربي يحضيه الذهبي صنف الهواة في رياضة جيت سكي بكأس العرش 2022 وبطولة المغرب، في تظاهرة رياضية شهدها شاطئ مدينة أكادير ، من تنظيم الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للمُحركات النارية المائية، بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.

واستطاع البطل الذهبي الحصول على المرتبة الاولى ، بالرغم من المنافسة القوية للمشاركين في البطولة من مختلف الأندية المغربية، كما أن تكوينه الجيد في رياضة تجي تسكي، سبمكنه من المنافسة في بطولات عالمية في هذه الرياضة المالية.

وقد سيطرت أندية أكادير وسلا على جوائز كاس العرش وبطولة المغرب في كل الفئات الفتيان، الشبان، الكبار.

البطل يحضيه الذهبي يتابع دراسته في مهن الصحة بدولة كندا و ويتحدر من عائلة دو أصول صحراوية بجهة كلميم واد نون.

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