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الرئيس الإسرائيلي يأمر بالتحقيق في مزاعم بانتهاكات جنسية بحق حارسات سجن

2022-08-03 / 12:03
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هبة بريس

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق في مزاعم بالاعتداء الجنسي على حارسات من قبل نزلاء في سجن شديد الحراسة بتشجيع من رؤسائهن.

وقال هرتزوج، في بيان: “بعد سماعي لشهادات حارسات السجن في الأيام الأخيرة، أشعر بالصدمة والألم وأشعر بالاستياء.. يجب أن نحقق بدقة في هذه الحالات، حتى تتم محاسبة جميع المسؤولين بأقصى درجة من الشدة. هذا هو التزامنا”.

وفي الأسبوع الماضي، كتبت جندية سابقة كانت تعمل حارسة في سجن جلبوع بشمال إسرائيل، منشوراً على الإنترنت تحت اسم مستعار تتهم فيه رئيسها بالقيام “بتسليمها” مراراً لتتعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد سجين فلسطيني قبل بضع سنوات

وجرى استجواب ضابط في مصلحة السجون الإسرائيلية أمس الإثنين بشأن مزاعم الجندية السابقة.

ومنذ ذلك الحين، تقدمت العديد من النساء بمزاعم بأن حارسات “تم تسليمهن” لكي يُغتصبن أو يُتعرضن لانتهاكات جنسية من قبل سجناء سياسيين في السجن نفسه، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن “المزاعم الخطيرة” تشير إلى حادثة وقعت قبل بضع سنوات.

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‫2 تعليقات

  1. تمرير الجريمة كم يعاقب عليها القانون يا ترا باجتهاد العلماء..ماشي معقول الظلم هدا

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