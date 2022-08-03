بيلوسي تغادر تايوان بعد زيارة أثارت غضب الصين

هبة بريس _ وكالات

غادرت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، تايوان، متجهة إلى كوريا الجنوبية، المحطة التالية في جولة آسيوية تشمل أيضا سنغافورة وماليزيا واليابان.

وأقلعت طائرتها من مطار بالعاصمة تايبه في حوالي الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي.

وبعد مغادرتها تايوان تركت بيلوسي وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

والتقت بيلوسي، التي تقود وفدا يضم خمسة أعضاء آخرين في الكونغرس، في وقت سابق الأربعاء، ممثلين من مجلس النواب التايواني، وخلال الزيارة تعهدت بالتضامن مع تايوان، مشيدة بـ”ديمقراطيتها”.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، في تايبيه، الأربعاء، إن زيارتها للجزيرة توضح “بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان”

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