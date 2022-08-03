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عريضة مغربية تنجح بإيقاف مهرجان للبيرة

2022-08-03 / 11:32
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هبة بريس _ الرباط

ألغى المغرب مهرجاناًاً للبيرة إثر احتجاجات وجدل وعريضة وقّعها آلاف المحتجّين، بعد إعلان موعده في أكتوبر المقبل.

وجاءت حملة قام بها نشطاء مغاربة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان تعزيز الهوية، الفعالية الأبرز ضد هذه النسخة المحلية من المهرجان الألماني “أكتوبر فيست”، وهو أكبر الاحتفالات الشعبية التي تحتضنها ولاية بافاريا الألمانية مند عام 1810، ويستقبل عادة نحو 6 ملايين شخص من عشاق البيرة حول العالم.

أصحاب العريضة، التي جمعت أكثر من 10 آلاف توقيع في الساعات الأولى من انطلاقها، قالوا إن هذا المهرجان “شنيع ومرفوض”، وإن “غرفة الصناعة والتجارة الألمانية قررت تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرة في بلادنا، بلاد الإسلام، بلاد إمارة المؤمنين، وتتضمن فعالياته تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرة”.

وحذفت الغرفة الإعلان الخاص بالمهرجان من صفحتها الرسمية في الفيسبوك، دون إصدار أي تفسير لذلك على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بدعوة لاقتناء التذاكر التي يتراوح سعرها بين 800 و1400 درهم، كما أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة لا يحمل أي توضيحات بخصوص هذا الموضوع، في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة الداخلية المغربية تلتزم الصمت

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