فاس.. تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه للمرة الثامنة
هبة بريس _ فاس
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء يوم أمس، للمرة الثامنة محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه ، بسبب استحالة استكمال الاستماع للشهود لكثرة عددهم الذي يفوق الأربعين.
وحددت 13 شتنبر المقبل تاريخا للجلسة التاسعة لمحاكمة المتهمين الذين جدد ملتمسات تسريح المعتقلين السبعة منهم بأي إجراء بديل عن الاعتقال بسجن بوركايز الذي قضوا فيه أكثر من شهرين بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
واستمعت هيئة الحكم إلى اكثر من 10 شهود نسبة مهمة منهم نساء اكدوا جميعهم أنهم تعرضهم للابتزاز من طرف البرلماني وشقيقه مقابل الحصول على التراخيص اللازمة للسكن والبناء والربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
18 تعليقات
هكذا هو القضاء في المغرب تاجيل وراء تاجيل حتى تهدئ العاصفة ويخرجون بخلاصة عدم وجود قرائن..
الامور واضحة وضوح الشمس والقضاء سيأخذ مجراه بالرغم من التماطل ..
نتمنى له 30 سنة سجنا وعدم الاستفادة من العفو الملكي نظرا الخروقات التي ظبطت في حقه..
التأجيل ثم التأجيل وفي الأخير البراءة هذا هو القضاء المغربي وخاصة مع الطبقة البرجوازية والمسؤولون في الدولة لا حساب ولا رقيب..
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب محاسبة رموز الفساد والمسؤولين..
فعلا السلطات هي كذلك متورطة في هذا الملف يجب محاسبة كل المفسدين ..
يجب محاكمة هذا المتورط المفسد الذي اكل المال العام..
البرلماني الموقوف لديه بلطجية ومعروف بالفساد والاستيلاء على الاراضي الغير فهو يشكل خطر على الساكنة وليس خدمة مصالحهم ..
يجب تجريده من الممتلكات وتركه حرا يتسول ومصادرتها لهزيمة الدولة..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم سرق واكل المال العام..
الاعدام لتكون عبرة للاخرين ثم تجريده من جميع الممتلكات المباشرة وغير المباشرة اي العائلية..
الشعب يريد انتفاضة ضد المفسدين الذين لا تحاسبهم الدولة ..
لصوص المال العام في غياب تام للمحاسبة يجب التصريح بالممتلكات وربط المسؤولية بالمحاسبة..
على القانون ان يأخذ مجراه في هؤلاء المجرمين الذين اكلوا ثروات البلاد والعباد..
تهم ثقيلة نطالب بأقصى العقوبات إلى كل المسؤولين المجرمين المشبوهين بمدينة فاس ..
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين والمفسدين..
يجب على القضاء ان يكون نزيها مع هاؤولاء المفسدين وان يعاقبهم ..
على وزارة العدل ان تحقق في هذا اللص المتورط وان وان يدلي بكل المتورطين معه..