فاس.. تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه للمرة الثامنة
هبة بريس _ فاس
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء يوم أمس، للمرة الثامنة محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه ، بسبب استحالة استكمال الاستماع للشهود لكثرة عددهم الذي يفوق الأربعين.
وحددت 13 شتنبر المقبل تاريخا للجلسة التاسعة لمحاكمة المتهمين الذين جدد ملتمسات تسريح المعتقلين السبعة منهم بأي إجراء بديل عن الاعتقال بسجن بوركايز الذي قضوا فيه أكثر من شهرين بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
واستمعت هيئة الحكم إلى اكثر من 10 شهود نسبة مهمة منهم نساء اكدوا جميعهم أنهم تعرضهم للابتزاز من طرف البرلماني وشقيقه مقابل الحصول على التراخيص اللازمة للسكن والبناء والربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
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5 تعليقات
هكذا هو القضاء في المغرب تاجيل وراء تاجيل حتى تهدئ العاصفة ويخرجون بخلاصة عدم وجود قرائن..
الامور واضحة وضوح الشمس والقضاء سيأخذ مجراه بالرغم من التماطل ..
نتمنى له 30 سنة سجنا وعدم الاستفادة من العفو الملكي نظرا الخروقات التي ظبطت في حقه..
التأجيل ثم التأجيل وفي الأخير البراءة هذا هو القضاء المغربي وخاصة مع الطبقة البرجوازية والمسؤولون في الدولة لا حساب ولا رقيب..
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب محاسبة رموز الفساد والمسؤولين..