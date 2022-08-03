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مجلس مدبنة فاس يؤكد استمرار العلاقة مع شركة سيتي باص

2022-08-03 / 10:57
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هبة بريس _ فاس

نفت مصادر من مجلس مدينة فاس ان يكون المجلس قد فسخ العقد مع شركة سيتي باص فاس للنقل الحضري. واكدت مصادرنا في المجلس ان ما تم نشره من طرف بعض المواقع الاخبارية حول فسخ جماعة فاس للعقدة التي تجمعها بشركة سيتي باص فاس لا يمت للحقيقة بصلة وعاري تماما من الصحة وهو ادعاء زائف يشوش على عمل المجلس ونشاط الشركة بمدينة فاس.

وقال المصدر المذكور ان فرق التحالف التي تشكل ائتلاف المجلس سبق ان وجهت مراسلات الى وزارة الداخلية تخبرها بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به لطرفي عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس جماعة فاس وشركة سيتي باص بمناسبة التحكيم الذي تشرف عليه الوزارة لتسوية الخلاف بين الطرفين.

وأشار ذات المصدر ان مجلس مدينة فاس يتمسك بتحكيم وزارة الداخلية، و أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بكل رصانة وحكمة من أجل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة في مسلسل المفاوضات بهدف تحقيق الاتنظارات المنشود لساكنة مدينة فاس باستقدام اسطول جديد للنقل يلبي حاجياتهم بجودة وخدمات راقية في مستوى تطلعاتهم .

واشاد مصدرنا الى انه تبذل مجهودات جبارة بتعاون بين السيد عمدة فاس وأعضاء المكتب المسير والسلطات المحلية تحت اشراف السيد والي جهة فاس- مكناس وكذا مصالح وزارة الداخلية من أجل طي هذا الملف بصفة نهائية في أقرب الاجال بالمرور الى السرعة القصوى لتنزيل مضامين المقترح الذي تجمع كل الأطراف على اهمية تفعيله في القريب العاجل.

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