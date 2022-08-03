عبد-اللطيف-ميراوي

فرض رسوم على طلبة كلية…مطالب بضمان المجانية

2022-08-03 / 10:36
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هبة بريس _ الرباط

دخلت البرلمانية فاطمة التامني على خط قضية رسوم التسجيل التي فرضتها كلية علوم التربية بالرباط والمحددة في 250 درهما لسلك الإجازة و350 درهما لسلك الماستر، ويرتفع هذا المبلغ بالنسبة للطلبة المأجورين الراغبين في التسجيل بالماستر إلى 16 ألف درهم.

وانتقدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي هذا القرار من إدارة كلية علوم التربية وطالبت بإلغائه، خاصة وأن الكلية اشترطت نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة.

واعتبرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الفيدرالية في السؤال الذي وجهته للوزير عبد اللطيف ميراوي، أن فرض أداء هذه المبالغ يطرح عدة مشاكل، أولها أنه مناقض للخطاب الرسمي للدولة التي تهدف إلى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا، وهؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا.

وسجلت البرلمانية أن الرسوم المفروضة على الطلبة تنضاف إلى ما يعانيه بعضهم مع مصاريف الكراء والتغذية والنقل وغيرها، في حين يصطدم هذا القرار بالنسبة للأجراء بواقع هزالة الأجور.

ونبهت التامني وزير التعليم العالي إلى أن فرض هذه الرسوم هو ضرب لمبدأ مجانية التعليم، ولمبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف

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تعليق واحد

  1. فين غادي بيا خويــــا فين غادي بيـــــــــــا؟دقة تابعة دقــــــــــــة شكون يحدّ البــــــاس؟ ,عوض يحدو من الريع من كل المجالات وتخفيف العبء على المالية العمومية تلقاهم يبحثون على حلول ترقيعية تتقل كاهل المواطن اباء وتلاميذ وطلبة .

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