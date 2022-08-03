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جدري القردة.. كاليفورنيا تعلن “الطوارئ”

2022-08-03 / 09:20
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هبة بريس _ الرباط

وأصبحت كاليفورنيا ثالث ولاية ترفع مستوى استجابتها الصحية للمرض سريع الانتشار، في غضون أربعة أيام، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وجاء الإعلان بعد إجراءات مماثلة اتخذتها نيويورك الجمعة وإلينوي يوم الاثنين.

وعين الرئيس بايدن، روبرت فينتون، منسقا وطنيا للاستجابة لجدري القرود، في محاولة لتحسين استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي المرض، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال البيت الأبيض إن فينتون، وهو مدير إقليمي للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ والرئيس السابق بالنيابة للوكالة، سيعمل كمنسق لجدري القردة.

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