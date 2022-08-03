طقس
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طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-03 / 09:02
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا داخل البلاد مع تشكل كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل .

كما تتوقع المديرية سقوط قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس و الجنوب-الشرقي ، فضلا عن ملاحظة تناثر غبار محلي داخل الأقاليم الجنوبية وتسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية ، ما بين 27 و34 درجة بكل من الجنوب الشرقي، السهول الواقعة غرب الأطلس، منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 21 و27 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا خلال النهار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وهائجا ما بين آسفي والداخلة ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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