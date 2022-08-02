تحرير63 مهاجرا مصريا تم اختطافهم في شرق ليبيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، تحرير 63 مهاجرا مصريا غير شرعي احتجزوا في مخزن بمدينة البيضاء شرقي البلاد، مؤكدةً أن المهاجرين قد اختطفوا لغرض الابتزاز من قبل المهربين.

جاء هذا في تصريح أدلى به المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم لوكالة “سبوتنيك”.

وقال المسؤول الليبي إن “الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا”.

وأكد بواكريم أن “المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.

وأوضح أن “المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11