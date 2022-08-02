واشنطن : لاداعي أن تحول الصين زيارة الى تايوان لأزمة

2022-08-02 / 23:03
0
هبة بريس - وكالات

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بما تضيفه بيلوسي الى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدا أن لها الحق بزيارة تايوان.

وعلى لسان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أكد بايدن بأن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان كما فعل العديد من أعضاء الكونغرس في السابق.

ووفقا لكيربي، يراقب بايدن وإدارته “رحلة بيلوسي، ونتخذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتها”.

وقال كيربي: “لا داعي لتحويل هذه الزيارة الى أزمة ومن ثم استخدامها من قبل الصين كذريعة لأي نشاط عسكري”.

ووصلت طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة اسبانية : 2500 مهاجر سوداني يستعدون لاقتحام معبر مليلية المحتلة

صحيفة اسبانية : 2500 مهاجر سوداني يستعدون لاقتحام معبر…

2022-08-02 / 19:23
Photo of “رباح” يدعو الى تقنين بعض الزراعات الأكثر إهضارا للماء

“رباح” يدعو الى تقنين بعض الزراعات الأكثر إهضارا للماء

2022-08-02 / 17:19
Photo of مسيرة أمريكية تقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

مسيرة أمريكية تقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

2022-08-01 / 22:58
Photo of بنسعيد ولقجع يوقعان اتفاقية شراكة لتنظيم دوري “الطريق نحو كأس العالم”

بنسعيد ولقجع يوقعان اتفاقية شراكة لتنظيم دوري “الطريق نحو…

2022-08-01 / 22:36
Photo of أكادير : إنطلاق إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة للفترة 2022-2027

أكادير : إنطلاق إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس…

2022-08-01 / 21:21
Photo of الشروع في تطبيق تبادل التذاكر بالبواخر الرابطة بين طنجة والجزيرة الخضراء

الشروع في تطبيق تبادل التذاكر بالبواخر الرابطة بين طنجة…

2022-08-01 / 20:45
Photo of “البام” يثمن خطاب العرش ويشيد بتنبيه الملك لارتفاع المواد الأساسية

“البام” يثمن خطاب العرش ويشيد بتنبيه الملك لارتفاع المواد…

2022-08-01 / 18:27
Photo of تويتر” يحجب تغريدة لسعد الدين العثماني حول جدري القردة

تويتر” يحجب تغريدة لسعد الدين العثماني حول جدري القردة

2022-07-31 / 22:11
Photo of مركز دراسات اسبانية- مغربية : خطاب الملك يعزز السلام بالمنطقة

مركز دراسات اسبانية- مغربية : خطاب الملك يعزز السلام…

2022-07-31 / 21:11
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن…

2022-07-31 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق