واشنطن : لاداعي أن تحول الصين زيارة الى تايوان لأزمة

هبة بريس - وكالات

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بما تضيفه بيلوسي الى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدا أن لها الحق بزيارة تايوان.

وعلى لسان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أكد بايدن بأن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان كما فعل العديد من أعضاء الكونغرس في السابق.

ووفقا لكيربي، يراقب بايدن وإدارته “رحلة بيلوسي، ونتخذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتها”.

وقال كيربي: “لا داعي لتحويل هذه الزيارة الى أزمة ومن ثم استخدامها من قبل الصين كذريعة لأي نشاط عسكري”.

ووصلت طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.

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