يوم 10 شتنبر ..المغرب يحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان

هبة بريس - الرياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، أن المغرب سيحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان يوم 10 شتنبر المقبل.

جاء ذلك خلال إجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، المنعقد بمقر الجامعة بمدينة الرباط.

وكان فريق الوداد الرياضي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري في النهائي بهدفين دون رد، فيما فاز فريق نهضة بركان بكأس الكونفدرالية بعد تجاوزه لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالضربات الترجيحية.

يذكر أن الأهلي المصري كان قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي، عقب فوزه على الرجاء الرياضي، بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة .

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