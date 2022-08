سابقة بكلية سطات…مناقشة رسالة ماستر في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سابقة من نوعها، ولأول مرة في كليات الحقوق بالمغرب، وعلى صعيد كليات الحقوق المغربية،تمت مناقشة رسالة ماستر في العلوم الأمنية وتدبير المخاطر باللغة الإنجليزية موسومة ب:”جائحة كوفيد-19 بالمغرب بين تشخيص التأثيرات وتطوير جهود الاستجابات”،

between diagnosing the Impacts and Developing the Responses” Coronavirus in Morocco”

وذلك برحاب بيت علوم الانسان بكلية العلوم القانونية و السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات من لدن الطالب الباحث أحمد الحمداوي أمام لجنة مكونة من السادة الأساتذة: ذ رشيد وهابي،أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير( ENCG)، سطات : رئيسا، وذ خالد الطيبي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات :عضوا، وذ. عبد العزيز زهري، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير( ENCG)، سطات : عضوا، والاستاذ عبد الجبار عراش، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات : مشرفا.

وقد قدم الطالب الباحث عرضا لمدة عشرين دقيقة أبرز فيه مختلف التأثيرات التي خلفتها الجائحة بالمغرب على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية والحقوقية ليخلص للاستجابات التي قدمها المغرب دولة و مجتمعا على هكذا مستويات من أجل تطويق تداعيات الأزمة الصحية ومختتما العرض ببعض التوصيات، وفي الختام وبعد مداولة أعضاء لجنة المناقشة الذين أشادوا بهذه المبادرة الطلائعية، قررت اللجنة قبول الرسالة بميزة مشرف جدا.

وحسب المشرف على تأطير الطالب الباحث في رسالة الماستر،ذ. عبد الجبار عراش، فان الهدف من تأطير الرسالة ومناقشتها باللغة الإنجليزية يكمن أساسا في انخراط كلية العلوم القانونية والسياسية بتعاون وطيد مع أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التابعين لجامعة الحسن الأول بسطات في توجه الدولة عموما ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار تحديدا للانفتاح على اللغة الإنجليزية لما توفره من آفاق الولوج الى مجال البحث و التكوين العالمي باللغة الإنجليزية ولاعتبارها كذلك عاملا أساسيا في تصنيف الجامعات.

وحتى لا تبقى هكذا مناقشات فريدة ، وجب اعتماد سياسة عمومية جديدة للتعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار تكون مكرسة للمقاربة التشاركية مع الأستاذ و الإداري و الطالب ومعتمدة لعرض بيداغوجي تكويني و بحثي يجعل من اللغة الإنجليزية أهم مرتكزاتها وموفرة للإمكانات المادية و البشرية والمالية بغية تعزيز القدرات التنافسية للقطاع.

جانبا من مناقشة هذه الرسالة ضمن الفيديو التالي:

