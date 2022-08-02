واشنطن تشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين

هبة بريس - الرباط

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وأعرب كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكين، في بيان صدر بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، عن تهانئه وأطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي.

وشدد على أن “هذه السنة تصادف الذكرى الـ23 لتربع جلالة الملك على العرش في وقت نواصل فيه توسيع علاقات الصداقة التاريخية والعريقة القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب”.

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية “على مدار السنة الماضية، واصلنا تعزيز صداقتنا الراسخة ونهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دوره في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليميين”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد شدد، في برقية تهنئة لجلالة الملك بهذه المناسبة، على أن العلاقات الاستثنائية بين المغرب والولايات المتحدة تعرف تطورا مطردا بفضل الأساس المتين لـ”تاريخنا المشترك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه السنة تميزت بـ”الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لدخول اتفاقيتنا للتبادل الحر حيز التنفيذ، وعقد الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لـ(داعش) وقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية”.

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