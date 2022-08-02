وكيل الملك بابتدائية القنيطرة الاستاذ ” قربال” في ذمة الله وأسرة العدالة تعزي في الفقيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن وفاة الأستاذ ” محمد قربال” وكيل الملك لدى إبتدائية القنيطرة، اليوم الثلاثاء 2 غشت، بإحدى المصحات بمدينة الرباط.

وقد تلقت أسرة العدالة بالقنيطرة ، ببالغ الحزن و الاسى نبأ وفاة الاستاذ “محمد قربال”وبهذه المناسبة الاليمة يتقدم كل من الرئيس الاول والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وجميع مكونات العدالة باحر التعازي راجين من الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يرزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وكان الفقيد من خيرة الأستاذة في مجال القضاء، حيت تقلد طيلة مشواره المهني، عدة مهام، وكان يحضى بإحترام وتقدير لدى زملائه وكل مرتفقي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة او في كل المحاكم التي اشتغل فيها قيد حياته.

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