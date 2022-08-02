الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي لتايوان استفزازية

2022-08-02 / 22:00
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت الخارجية الروسية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، “استفزازا سافرا يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي الرامي إلى ردع الصين”.

وأضاف بيان للخارجية الروسية، يوم الثلاثاء: “نعتبر العلاقات بين الجانبين على مضيق تايوان شأنا داخليا للصين. ومن حق الجانب الصيني أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادته ووحدة الأراضي في ما يخص قضية تايوان”.

وأكدت الخارجية أن “موقف روسيا المبدئي يبقى بدون تغيير، ونحن ننطلق من أن هناك صينا واحدة، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

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