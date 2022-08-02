العرائش .. إعانات مالية للمتضررين من الحرائق

2022-08-02 / 21:15
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هبة بريس -

جرى اليوم الثلاثاء بجماعة تزروت بإقليم العرائش توزيع إعانات مالية على أصحاب 113 منزلا تضررت جراء الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي بغابة “جبل العلم”.

وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.

وتتوزع المنازل المتضررة من هذا الحريق الغابوي، وفق الإحصاء الذي قامت به السلطات الحلية، على الجماعتين الترابيين تزروت وبني عروس.

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