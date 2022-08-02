بعد الجدل الذي رافق الاعلان عن تنظيمه ..الغاء مهرجان “البيرة” بالمغرب

هبة بريس - الرباط

قامت غرفة التجارة والصناعة اللألمانية بالمغرب بحذف كل ما يتعلق بمهرجان”البيرة” الذين كان مزمعا تنظيمه ببوسكورة، بعدما اثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.

وكان “نشطاء منتدى تعزيز الهوية” بموقع “فايسبوك” قد اطلقوا عريضة وقع عليها آلاف الأشخاص، يرفضون فيها المهرجان المزمع تنظيمه لتذوق البيرا بمنطقة بوسكورة بالمغرب في 10 أكتوبر القادم .

وأضاف أصحاب العريضة التي جمعت أزيد من 10 آلاف توقيع في الساعات الأولى من انطلاقها، أن هذا المهرجان “شنيع ومرفوض”.

واعتبروا أن :” غرفة الصناعة والتجارة الألمانية قررت تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”.

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