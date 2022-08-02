بعد الجدل الذي رافق الاعلان عن تنظيمه ..الغاء مهرجان “البيرة” بالمغرب
قامت غرفة التجارة والصناعة اللألمانية بالمغرب بحذف كل ما يتعلق بمهرجان”البيرة” الذين كان مزمعا تنظيمه ببوسكورة، بعدما اثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.
وكان “نشطاء منتدى تعزيز الهوية” بموقع “فايسبوك” قد اطلقوا عريضة وقع عليها آلاف الأشخاص، يرفضون فيها المهرجان المزمع تنظيمه لتذوق البيرا بمنطقة بوسكورة بالمغرب في 10 أكتوبر القادم .
وأضاف أصحاب العريضة التي جمعت أزيد من 10 آلاف توقيع في الساعات الأولى من انطلاقها، أن هذا المهرجان “شنيع ومرفوض”.
واعتبروا أن :” غرفة الصناعة والتجارة الألمانية قررت تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”.
22 تعليقات
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وإليه المشتكى المغرب بلد محافظ دينيا وثقافيا واجتماعية..
سياسة تخدير العقول هي أفضل سياسة لحل المشاكل العالقة و التي تهدد الحكومة الحالية..
لا حول ولا قوة إلا بالله تأكد من أن هاته الحكومة التي تسير المغرب غير مسلمة وكافرة..
اذا انتشرت الخمور وانتشر الزنى وانتشر الفساد فاعلم ان ذلك من علامات الساعة ..
لو اقيم هذا المهرجان الخمور فرحمه الله المغرب وان لله و ان اليه راجعون..
صاحب فكرة تنظيم مهرجان الخمور يجب أن يجلد وان يقتل ..
لا حول ولا قوة إلى بالله مهرجان البيرة إحتفاء وسخرية في بلد مسلم ..
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً . اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين ..
واش هادو مبغاوش احشموا الله يخد فيكم الحق ياايها الكافرون غد كولوا غنضموا شكون عندها اكبر مؤخر وشكون عندوا اكبر قضيب تقاوا الله لعنة الله عليكم وهادشي لخاصنا حسبنا ونعم الوكيل
البيرة والدعارة والحشيش الله الطف بنا نحن بلاد المسلمين والشرفاء..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كيف لبلاد مسلمة أساسها دستور الاسلام المبني على القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة..
بعد جريمة التطبيع كل الفواحش ممكن ان تحدث فالتطبيع لعنة تجر معها لعنات خبيثة .
مهرجان البيرا وغدا مهرجان الدعارة يقام في بلاد الاسلام اللهم الطف بنا يارب العالمين..
الشعب لن يسمح بهذه الاعمال القذرة ان تقام في بلد محافظة لانه يمس قيمنا وثقافتنا وديننا الحنيف..
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا نحن دولة محافظة قيامنا لا تسمح لنا لإقامة مثل هاته السلوكيات المنحرفة ..
“لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم”.صدق الله العظيم.
اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا فكثرنا المعاصي والذنوب..
نحن كمغاربة مسلمين نرفضوا هذا المهرجان واننا بريئون مما يفعله الظالمون..
اللهم اهدينا اليك وردنا إليك ردا جميلا ياذا الجلال والاكرام ..
يجب انتفاضة ضد هاته الحكومة التي ليست لها مصداقية واسسها فاسدة بامتياز