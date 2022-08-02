ايمي كنتورا

بعد مغادرة ديفيد غرين ..ايمي كترونا تحل بالمغرب لشغل منصب القائم باعمال سفارة واشنطن بالرباط

2022-08-02 / 20:15
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هبة بريس - الرباط

تسلمت إيمي كترونا مهام القائمة بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، وذلك عقب مغادرة القائم بالأعمال السابق ديفيد غرين في شهر يوليوز المنصرم لحسب موقع السفارة الامريكية بالمغرب.

قوبل وصولها إلى الرباط ، عملت آخر مرة في واشنطن العاصمة كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام. قبل ذلك ، كانت مديرة مكتب شؤون الدبلوماسية الامريكية بسوريا في وزارة الخارجية وشغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في البحرين من 2016 إلى 2019.

بدأت حياتها المهنية الدبلوماسية في عام 1999 ، وعملت أولاً في أديس أبابا ، إثيوبيا ، ثم في السلفادور وقطر ومصر ، بالإضافة إلى العديد من المهام في واشنطن العاصمة.

تخرجت من كلية سميث وحصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية وإدارة النزاعات من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS).

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