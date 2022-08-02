حوادث السير بالمغرب.. 16 قتيلا و 2279 جريحا خلال الأسبوع الماضي
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2279 بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1667 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 يوليوز 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، وكذا السير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و864 مخالفة، وإنجاز 7071 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و793 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين و64 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5225 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7071 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبات.
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يجب على مستعملي الطريق أخد الحيطة والحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامة الجميع.
في موسم سياحي مكتض يجب على مستعملي الطريق الإلتزام بقوانين السلامة الطرقية لأن أعداد الحوادث المسجلة أصبح مثيرا للقلق.
دائما ما ترتفع حصيلة حرب الطرقات أثناء المواسم التي تشهد إقبالا شديدا على التنقل فوتيرة السفر ترتفع بشكل كبير بحكم العطلة الصيفية وتوافد عدد كبير من أفراد الجالية.
عدم إحترام قوانين السير من أهم العوامل التي تسبب الحوادث فمزيدا من الحرص فالارتفاع المهول في عدد ضحايا الطرقات أصبح مقلقا.
لا يلتزم العديد من السائقين باحترام وتطبيق تعليمات مدونة السير رغم معرفتهم بمخاطر الطريق التي أصبحت تحصد أعدادا مهولة من الضحايا.
برغم القوانين الصارمة التي فرضتها مدونة السير من مخالفات ونظام التنقيط واستعمال أحدث وسائل المراقبة إلا أن عدد الحوادث المسجلة لا زال في إرتفاع مستمر فمزيدا من الحيطة والحذر أيها السائقون.
هذا الإرتفاع المهول في عدد الحوادث الطرقية دليل على مدى استهتار مستعملي الطريق بقوانين مدونة السير نتمنى أن يعي الناس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين.
يقوم رجال الأمن بمجهودات جبارة في محاولة لردع مستعملي الطريق عن اللامبالات التي باتت سلوكا سائدا مما رفع حصيلة الضحايا على الطرقات.
للمجهودات المبذولة من طرف السلطات ولا الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام أقنعت البعض بضرورة الإلتزام باحترام قوانين السير