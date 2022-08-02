حوادث السير بالمغرب.. 16 قتيلا و 2279 جريحا ‏خلال الأسبوع الماضي

هبة بريس -

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2279 بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1667 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 يوليوز 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، وكذا السير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و864 مخالفة، وإنجاز 7071 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و793 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين ‏و64 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5225 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7071 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبات.‏

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