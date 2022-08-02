شفشاون..نشوب حريق هائل بغابة “تنغاية” يستنفر فرق الاطفاء
هبة بريس - شفشاون
انظلع حريق هائل حريق اليوم الثلاثاء 02 غشت، بغابة تنغاية بمنطقة باب تازة التابعة لإقليم شفشاون.
وبحسب مصادر محلية، فقد استنفر الحريق فرق الاطفاء والسلطات المحلية ، حيث تشير المؤشرات الاولية الى اتساع نطاقه بشكل كبير، الأمر الذي يُهدد بحرق مساحة غابوية كبيرة.
وتسارع فرق الاطفاء لمحاصرة الحريق وإخماده قبل أن يتسعونطاقه بشكل كبير بالتزامن مع هبوب رياح وارتفاع درجة الحرارة .
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
18 تعليقات
الفرق المغربية الخاصة بالكوارث الطبيعية دائما تكون مستعدة ومدربة بشكل جيد نتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد في مهامهم الصعبة..
إن شاء الله سيتم السيطرة عليها كليا بفظل الطائرات المختصات في الحرائق اللهم احفظ بلادنا ..
الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللهم بردا وسلاما على الجميع..
المغرب والحمد لله له إلامكانيات وخبرة كبيرة لمواجهة مثل هذه الحرائق بإذن الله..
الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة و التقلابات المناخية ..
اللهم اجعل هاته الحرائق بردا وسلاما على السكان المتضررين..
الحرائق في جبال شفشاون من فعل أطراف خارجية اي بفعل فاعل ..
المملكة المغربية هي القوة الاقليمية في المنطقة فقولنا وقول الجميع حق انه الواقع ويفضل طائرات كنايدر المختصة في اطفاء الحرائق..
اللهم احفض بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء أو اعتداء او حريق ..
اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم واجعل هاته الحرائق بردا وسلاما علينا جميعا..
اللهم احفظ بلدنا واميرنا وكل غيور على هذا الوطن الكريم والحبيب ..
المغرب يتوفر على اسطول من طائرات كنايدر تقدر في 7. وحدات والتوحيد افريقيا وعربيا الذي يملك ذالك ..
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لقد تضرر المغرب من هاته الحرائق..
يمكن ان نقول ان هذه السنة كانت استثنائية في الحرائق التي عرفها المغرب والتي أودت بهكتارات من الأراضي الغابوية..
تضامن مطلق مع الساكنة وكل من يساهم في عملية إطفاء النيران بدون استثناء والله المعين..
اللهم لا نسالك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه ..
الله أكبر الله أكبر الله أكبر .يا نار كوني بردا وسلاما على اخواننا في شفشاون والحسيمة وتازة ووزان..
اللهم بردا وسلاما من هاته الحرائق..