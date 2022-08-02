شفشاون..نشوب حريق هائل بغابة “تنغاية” يستنفر فرق الاطفاء

هبة بريس - شفشاون

انظلع حريق هائل حريق اليوم الثلاثاء 02 غشت، بغابة تنغاية بمنطقة باب تازة التابعة لإقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية، فقد استنفر الحريق فرق الاطفاء والسلطات المحلية ، حيث تشير المؤشرات الاولية الى اتساع نطاقه بشكل كبير، الأمر الذي يُهدد بحرق مساحة غابوية كبيرة.

وتسارع فرق الاطفاء لمحاصرة الحريق وإخماده قبل أن يتسعونطاقه بشكل كبير بالتزامن مع هبوب رياح وارتفاع درجة الحرارة .

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