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صحيفة اسبانية : 2500 مهاجر سوداني يستعدون لاقتحام معبر مليلية المحتلة

2022-08-02 / 19:23
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هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “لاراثون” الاسبانية ، أن المئات من المهاجرين غير شرعيين يستعدون لتنفيذ عملية اقتحام جماعي لمعير مليلية المحتلة بعد فسل الهجوم الأخير الذي خلف ضحايا واصابات متفاوتة .

وأضافت الصحيفة الاسبانية ان 2500 مهاجرا ينحدر اغلبهم من السودان، يستعدون لتنفيذ عملية اقتحام جماعي لسياج مدينة مليلية المحتلة، مشيرة الى ان المهاجرين متواجدون بالفعل بالغابات القريبة من سياج مليلية المحتلة

وقال المصدر ذاته ان هؤلاء المهاجرين ينتظرون فقط الضوء الأخضر والوقت المناسب من أجل تنفيذ مخططهم، منهم من يتواجد بالقرب من جبل كوركو، وآخرون بمنطقة إكسان بالناظور.

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