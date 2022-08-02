ردا على زيارة بيلوسي ..الصين تتوعد بأعمال عسكرية محددة الهدف

2022-08-02 / 19:11
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هبة بريس - وكالات

توعدت الصين الثلاثاء بشن “أعمال عسكرية محددة الهدف” ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن “جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات +استقلال تايوان الانفصالية”.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية.

وقالت الوزارة إن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ “صين واحدة” وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

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