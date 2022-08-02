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عبر قناة “المانش”..بريطانيا تعلن عن وصول عدد قياسي من المهاجرين أمس الاثنين

2022-08-02 / 18:51
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 700 مهاجر وطالب لجوء عبروا المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع، في عدد قياسي جديد هذا العام.

ويرى المراقبون أن عدد الوافدين يشير إلى أن سياسة الحكومة المثيرة للجدل لترحيل الأشخاص الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا فشلت حتى الآن في ردعهم.

وقالت وزارة الدفاع إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا الاثنين، وهو أعلى عدد يومي في العام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.

وذكرت تقارير أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال وصلوا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب-شرق إنجلترا، قبل نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.

وبحسب أرقام حكومية، وصل أزيد من 17 ألف شخص إلى المملكة المتحدة حتى الآن في العام 2022 بعدما عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن حركية في العالم، وذلك على متن قوارب صغيرة.

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تعليق واحد

  1. الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي

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