الحرائق تنتقل الى خنيفرة والسلطات تستعين ب”الكنادير “
هبة بريس – خنيفرة
اندلع حريق هائل ، اليوم الثلاثاء بغابة آيت لحسن التابعة لإقليم خنيفرة حيث أتى على مساحة واسعة من الغطاء النباتي .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد استنفر الحريق السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين سارعوا الى عين المكان لاخماد الحريق والحيلولة دون اتساع نطاقه .
وأضافت مصادرنا أن الرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة زاد من حدة اشتعال النيران التي اتسعت رقعتها مادفع بالسلطات الى طلب الاستعانة بطائرات “الكنادير “المتخصصة في اخماد الحرائق .
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