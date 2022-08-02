الحرائق تنتقل الى خنيفرة والسلطات تستعين ب”الكنادير “

هبة بريس – خنيفرة

اندلع حريق هائل ، اليوم الثلاثاء بغابة آيت لحسن التابعة لإقليم خنيفرة حيث أتى على مساحة واسعة من الغطاء النباتي .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد استنفر الحريق السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين سارعوا الى عين المكان لاخماد الحريق والحيلولة دون اتساع نطاقه .

وأضافت مصادرنا أن الرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة زاد من حدة اشتعال النيران التي اتسعت رقعتها مادفع بالسلطات الى طلب الاستعانة بطائرات “الكنادير “المتخصصة في اخماد الحرائق .

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