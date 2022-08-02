السلطة الإقليمية بخريبكة …. “كم حاجة قضيناها بتركها”

هبة بريس. _ خريبكة

ردت جمعية التضامن لحرفي الدجاج سوق الفتح وجمعية المنعشين الشباب لسوق الخوادرية الجداد على توضيحات اجمعناها في مقال تحت عنوان : خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث عن” السكتة القلبية

وندرج الرد كما توصلنا به :

إن السلطات الاقليميـة لمدينـة خريبكـة بـدل الانكباب علـى حـل مشـاكل الساكنة أسـوة ببـاقـي المـدن تكتفـي ومـن داخـل مكاتبهـا المكيفـة بتحرير ردود عقيمـة عبـارة عـن مغالطـات تـروم مـن خلالهـا الالتفـاف عـن المشاكل التـي تعرفهـا المدينة(البطـالـة – مظاهر البـداوة – احتلال المـلـك العـام – غيـاب مشـاريع حقيقيـة – بنية تحتيـة – وغيـاب حـتـى المـاء الشـروب) في محاولة يائسة لتلميع الصـورة مع أن التاريخ لا يعترف الا بما يعاينه المواطن على ارض الواقع. فشـعـار هـذه السلطات المتمثـل فـي ” كـم حـاجـة قضيناها بتركهـا ” يتبلـور فـي ردودهـا الكتابيـة التـي تحـمـل بـين طياتهـا تعليمـات لـبـاقي المصـالح تكـون إمـا موسـومة بطـابع كيـدي ضـد كـل مـن يطـالـب بـحـق أو محاباة المقربين ، هـذه الأجوبة المضللة تشجع على مزيـد مـن العشوائية التي تتوالـد يـوميـا تـروم مـن خلالها السلطات الاقليميـة الـهـروب الـى الامـام غـيـر أنـا كإطارات تمثـل خـمـس مركبات تغطـي كـل تـراب المدينـة وبعـض الساكنة و جمعيات بيئيـة مستعدون لمناظرة مباشـرة لمقـارعتهم بالحجـة و الـدليل . كمـا انـنـا سنستفيض فـي شـرح تلك الخروقـات مـن خـلال البيـان المـوالـي ومـن داخـل الاشكال النضالية المزمع تنظيمـهـا كـحـق مـشـروع يكفلـه لنـا الدستور ،مستحضـرين حتـى الوثائق التـي حصلت عليهـا الساكنة المتضررة والتـي هـي فـي حـاجـة الـي تقريـب المرافـق العموميـة والخدماتيـة كالمستوصفات وملاعـب القـرب و المسابح …لا إلـى العشوائية

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