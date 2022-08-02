تسجيل 374 إصابة جديدة و4 وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-02 / 17:01
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.261.499 حالة في المغرب.

الوزارة نفسها تقول ان مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8614 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.252.426 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 4 وفيات جديدة ليبلغ عددها الإجمالي 16.242، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 627 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.252.426.

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