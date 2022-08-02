طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية
هبة بريس _ وكالات
أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية من المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.
وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج “C-40C”، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وهبطت في العاصمة التايوانية تايبيه.
واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن” في حال زارت بيلوسي تايوان
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
16 تعليقات
يبدو ان الوضع لا يبشر بالخير وان الولايات المتحدة الأمريكية تحدت قرارات الصين في انتظار ما سيحدث في الايام القادمة..
ننتظر بفارغ الصبر “العواقب الوخيمة” التي حذرت منها الصين الشيوعية سنرى الآن هل فعلا الصين سوف تبقى في كلامها ام انها مجرد كلام ..
هذه الخطوة اظن أن نانسي بيلوسي هي مرشحة الديموقراطيين في انتخابات الرئاسية لخلافة بايدن..
أين هي العواقب الوخيمة يبدو أن الصين خائفة..
طبيعة الرد الصيني سوف تتمثل في التزام الصين بشكل اكبر ..
يجب على الصين تلقين امريكا درسا لتكون عبرة للعالم..
اذا قامت الحرب ،وتنتهى بزوال امريكا ومن والاها.
كوريا الشمالية هي سبب نهاية امريكا واسرائيل ..
إنها الصين ولا أظن أن أمريكا سترتكب حماقة من شأنها تؤدي بها بما بقي لها من ماء وجه .
أعتقد أن التعنت الأمريكي بمسألة دعم تيوان متهور جدا وأن هذه الزيارة ستكون القطرة التي تفيض الكأس وأن الرد سيكون حازما
الصين تهدد وتنفذ، وأظن أنها بداية النهاية لأمريكا وأوروبا العجوزة..
ستقوم حرب عالمية ثالثة وقد أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب آخر الزمان وستنتهي أمريكا من الوجود..
امريكا تبحث عن حرب عالمية ثالثة ومن مصلحتها حدوث حرب عالمية اخرى..
لعل هذا الاستعمار الأمريكي الأوروبي بنتهي بخيلة امل ..
أمريكا الآن هي سبب المشاكل في الأرض فمنذ مجيء بايدن أمريكا كانت في أفضل حال إبان حكم ترامب وكان اقتصادها أقوى مما عليه الآن.
امريكا تريد اشعال الحرب في المنطقة لإستنزاف قوة الصين مثل روسيا ..