الصورة من الأرشيف

طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية

2022-08-02 / 15:56
0
هبة بريس _ وكالات

أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية من المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.

وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج “C-40C”، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وهبطت في العاصمة التايوانية تايبيه.

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن” في حال زارت بيلوسي تايوان

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

احتجاجات في تايوان على زيارة بيلوسي المحتملة

2022-08-02 / 15:38
Photo of لتصحيح المشهد السياسي”.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

لتصحيح المشهد السياسي”.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

2022-08-02 / 15:29

إسبانيا تفرض قيودا على تشغيل التكييف والإضاءة لتوفير الطاقة

2022-08-02 / 11:49
Photo of أشهر عمليات التصفية الأمريكية

أشهر عمليات التصفية الأمريكية

2022-08-02 / 11:08
Photo of الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية .. ارتفاع عدد القتلى إلى ‭37‬

الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية .. ارتفاع عدد القتلى…

2022-08-02 / 10:09
Photo of طالبان” تندد بالهجوم الأمريكي على كابول وتتجاهل مقتل الظواهري

طالبان” تندد بالهجوم الأمريكي على كابول وتتجاهل مقتل الظواهري

2022-08-02 / 10:01
Photo of إسرائيل تغلق معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ

إسرائيل تغلق معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ

2022-08-02 / 09:27
Photo of السعودية.. ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل

السعودية.. ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل

2022-08-02 / 09:20
Photo of ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

2022-08-01 / 20:01
Photo of غوتيريش يحذر من خطر نووي لم يشهده العالم

غوتيريش يحذر من خطر نووي لم يشهده العالم

2022-08-01 / 17:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق