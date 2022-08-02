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لتصحيح المشهد السياسي”.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

2022-08-02 / 15:29
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هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن مرسوما أميريا صدر، الثلاثاء، يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) بعد يوم واحد فقط من تشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا بينهم امرأة واحدة.

وذكرت الوكالة أن المرسوم أشار إلى “وجوب اللجوء إلى الشعب” من أجل “تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية”.

وكانت الكويت أعلنت خلال الشهر الماضي تعيين نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان.

وضم التشكيل الوزاري الجديد عضوين من العائلة الحاكمة، فيما تم دمج عدد من الوزارات وحصل بعض الوزراء على أكثر من حقيبة.

وعين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. كما احتفظ الشيخ أحمد ناصر الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية.

وعين أيضا محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

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