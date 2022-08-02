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هل تعرضت نساء للسرقة بمداخل إقامات سكنية بالدارالبيضاء

2022-08-02 / 15:12
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هبة بريس _ الدار البيضاء

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات المغلوطة التي رافقت تداول شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتعريض مجموعة من النسوة للسرقة باستعمال العنف، وهو التسجيل الذي تم إرفاقه بتعليقات كاذبة تدعي “أن الأمر يتعلق بمشتبه فيه من قبل مصالح الشرطة المغربية لتورطه في ارتكاب هذه الجرائم بمدخل الإقامات السكنية بمدينة الدار البيضاء”
.
أكدت ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأبحاث والتحريات وكذا الخبرة التقنية المنجزة على هذا الشريط المصور، أظهرت أن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية تم ارتكابها بإحدى الدول الأوروبية وأن مصالح الشرطة بهذا البلد باشرت إجراءات البحث في حق المشتبه به في غضون شهر يونيو المنصرم، وهي القضية التي شكلت موضوع عدة مواد إعلامية.

وتابعت ولاية أمن الدار البيضاء أنها وإذ تكذب التعليقات الزائفة المنشورة بهذا الخصوص، فإنها تشدّد في المقابل على أنها باشرت الأبحاث الضرورية بغرض تشخيص هوية المتورط أو المتورطين في المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين عن طريق نشر هذه المعطيات والأخبار الزائفة.

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‫7 تعليقات

  1. هناك عناصر تستغل التأثير السريع لمواقع التواصل الإجتماعي لنشر أكاذيب بغرض حصد أكبر عدد من المشاهدات لكسب أرباح من وراء خداع المتتبعين.

  2. يستسهل البعض وسائل التواصل الإجتماعي كوسيلة لنشر أكاذيب وإشاعات مغرضة قد تعرض البعض للأذى أو تنشر الذعر بين الناس لهذا يجب تقفي أثرهم لكي لا تستفحل هذه الظاهرة.

  4. يجب عدم التساهل مع مرتكبي هذه السلوكات المشينة لأنها تمس وتأثر في أعداد كبيرة من الناس.

  5. من الأفضل أن تتكفل جهات امنية مختصة لمراقبة هذه الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي للتأكد من محتوى وصحة ما يقومون بنشره.

  6. بما أن وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت المصدر الأول للأخبار والمعلومات عند أغلبية الناس فمن الضروري إخضاعها لتدقيق والتمحيص من قبل المختصين لتفادي نشر الأكاذيب والإشاعات التي تأثر سلبا على المتلقي.

  7. ليس من أخلاقنا نشر الأكاذيب!!!!
    انريد خلق الرعب؟
    ماذا بعد هي أرباح تتناف مع الشرع
    الله يجازيكن بخير لانكذب و لا نعلم الناس الكذب حتى لاتكتب كذابين

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