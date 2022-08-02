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وزارة الفلاحة : قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب يضم 60 مزرعة

2022-08-02 / 14:47
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني يضم حاليا 60 مزرعة ، 60 في المائة تقع بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب بلاغ للوزارة حول أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ، المنعقد في 25 يوليوز الماضي ، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، فإن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.

وقد خصصت أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة2021 وكذا إنجازات النصف الأول من سنة 2022.

وتبرز إنجازات الوكالة التقدم المحرز في المشاريع الرئيسية على مستوى مختلف الجهات الساحلية للمملكة، وتسلط الضوء على الدينامية الجديدة المنشأة حول هذا النشاط الجديد بالمناطق التي تتوفر على إمكانيات ملائمة لتربية الأحياء البحرية.

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‫2 تعليقات

  1. يا ترى المنتوج هل هو موجه للسوق المغربية أم هو مخصص للأسواق الأوربية كما هو الحال دائما خير بلدنا للغير موجه

  2. الاستثمار في قطاع تربية الأحياء البحرية سيساعد في الحفاظ على عدد من أنواع الأسماك المهددة بالانقراض وسيخلق هذا المجال عددا من مناصب الشغل وبذلك سيساهم في التنمية الإجتماعية.

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