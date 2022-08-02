قرارات المحكمة الدستورية حول “المقاعد البرلمانية”…بين طول مدة التقاضي ومصير “التعويضات”

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – إدريس بيكليم

أصدرت المحكمة الدستورية بلاغا طبقا قالت فيه أنه وطبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، وقضت بعدم قبول 27 طعنا، برفض 28 طلب إلغاء، وإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب،بتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت إلغاء انتخاب محمد الرجدال بدائرة گلميم المحلية، وإعلان فوز مرشح حزب الاستقلال عبد الرحيم بنبوعيدة في المقعد المذكور، تصحيحا لما شاب العملية من خروقات في عملية عد واحتساب الأصوات في اقتراع الثامن من شتنبر الماضي. على حد تعبير المحكمة.

واعتبر متتبعون أن المحكمة قد تأخرت كثيرا حيث استغرق لديها اتخاذ القرار قرابة سنة منذ إعلان نتائج الانتخابات، ما مكن المرشح الذي أعلن فائزا من ممارسة مهامه لمدة سنة وتلقي مختلف التعويضات والمزايا النيابية، قبل أن تقرر المحكمة بطلان انتخابه وإلغاء مقعده.

وفي هذا السياق يرى محمد الغالي، العميد بالنيابة لكلية الحقوق بقلعة السراغنة أن المسطرة المتعلقة بالبت في هذه المنازعات، والأجل الدستوري للبت فيها، حدده القانون التنظيمي في أجل سنة للنظر في مختلف هذه المنازعات، مع إمكانية التمديد بمقرر معلل، عندما يتطلبه ما يتعلق بطبيعة النزاع المعروض.

وأضاف الغالي في تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أنه قد يتعلق الأمر كذلك بكثرة القضايا المعروضة أمامها، غير أن المسطرة قد حدد الأجل في سنة، والمقرر إعداد ما طلب منه بخصوص النزاع المعروض ويعتبر القضية جاهزة فإنه يتم البت فيه داخل أجل 60 يوما.

ولفت أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي العياض، إلى أن هناك تساؤل يطرح حول طول مدة النظر في بعض القضايا أكثر من اللازم، وتتجاوز المدة الأقصى وهي سنة، مما قد يطرح سؤال حول مسألة البث في هذه النزاعات وإرجاع الأمور إلى نصابها، والآثار المترتبة في المطعون في انتخابه.

وأوضح المتحدث أن الآثار المترتبة عن إلغاء المقعد النيابي للمطعون فيه سواء فيما يتعلق بالقرارات التي ساهموا في اتخاذها وما يتعلق بالتعويضات التي حصلو عليها، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية رقم 13/66 لا يشير لهذه الأمر، والأصل في الأشياء هي البراءة.

وخلص الغالي إلى كون الطعن الذي يتم في الآجال القانونية، وفترة البث في الدعوى لدى المحكمة الدستورية لا يسقط حقا ولا يغير وضعا، إلى حين أن تتخد المحكمة قرارها، فتبقى الوضعيات القانونية والمالية للنواب المطعون في انتخابهم سليمة وعادية إلى غاية قرار المحكمة في قضاياهم.

من جانبه اعتبر رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، أن المشرع الدستوري أعطى اختصاصات للمحكمة الدستورية في مجال الانتخابات، سواء من خلال رقابتها على التشريعات الانتخابية، وفصلها في المنازعات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، و حماية المبادئ الدستورية التي من شأنها تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، خاصة حرية الترشح والمساواة بين المترشحين وعدم التمييز بينهم والفصل بين السلطات الدستورية المتدخلة في العملية الانتخابية.

وبخصوص طول مدة التقاضي والبت في الدعوى، قال لزرق في تصريح خص به جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه من المعلوم أن عدد المنازعات الانتخابية يكون كثيرا و استقرار المؤسسات المنتخبة يقتضي ذلك، لهذا فإن إلزام المحكمة بالبت بسرعة في المنازعات الانتخابية قد يكون على حساب التروي في بت القضايا و جودة قرارتها.

وفي مسألة ما يثار حول استحقاق النواب الذين ألغيت مقاعدهم للتعويضات والامتيازات التي قدمت لهم أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن ما يتلقاه ممثل الأمة هو تعويض و ليس أجر لكونه يمارس مهام انتدابية، وما دام الأمر كذلك قبل إسقاطه، وكان يشتغل و يمارس المهام الرقابية و كل أدوار النائب فلا سبيل لحرمانه من التعويضات لكون تعويضات و ليست مكافئات أو أجر عن مهمة

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