عزيز اخنوش

الموت يفجع عزيز أخنوش

2022-08-02 / 12:47
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هبة بريس

علم أن صهر عزيز أخنوش , رئيس الحكومة, أسلم الروح إلى بارئها, ليلة أمس بأكادير.

الراحل الحاج الحسن الإدريسي صهر عزيز أخنوش، وافته المنية بمارينا أكادير،

ويكون صهر عزيز أخنوش، هو نفسه عمه، حيث تزوج أخنوش من ابنة عمه سلوى

ويعد الراحل من أكبر رجال الأعمال ، حيث كان أول من امتهن تجارة الشاي بالمملكة المغربية

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‫3 تعليقات

  3. انا لله و انا اليه راجعون
    تعازينا الخالصة للسيد عزيز اخنوش و لذوي الفقيد
    اللهم ارحم الفقيد و اسكنه فسيح جناتك

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