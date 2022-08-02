المغرب حاضر في اجتماع منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا

2022-08-02 / 12:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز حضوره في مختلف الأجهزة و التمثيليات القارية نظرا للتوجه العام للمملكة و كذا للدور المحوري الذي بات يلعبه في القارة الإفريقية.

و في هذا الصدد، شارك المغرب في اجتماع الدورة السابعة و العشرون للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا و التي تنظم بالعاصمة الموريتانية.

و يمثل المغرب في هذا الاجتماع، الأول بعد مؤتمر القمة التاسع الذي احتضنته مدينة كيسومو بكينيا خلال شهر ماي الماضي، وفد يقوده منير ليمودي رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

*الصورة من الأرشيف

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