المغرب حاضر في اجتماع منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب تعزيز حضوره في مختلف الأجهزة و التمثيليات القارية نظرا للتوجه العام للمملكة و كذا للدور المحوري الذي بات يلعبه في القارة الإفريقية.
و في هذا الصدد، شارك المغرب في اجتماع الدورة السابعة و العشرون للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا و التي تنظم بالعاصمة الموريتانية.
و يمثل المغرب في هذا الاجتماع، الأول بعد مؤتمر القمة التاسع الذي احتضنته مدينة كيسومو بكينيا خلال شهر ماي الماضي، وفد يقوده منير ليمودي رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
*الصورة من الأرشيف
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