بناء السفارة الإسرائيلية “الدائمة” في الرباط ..مهندس مغربي والشركة كذلك
هبة بريس _ الرباط
قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط.
وغرد غوفرين في تويتر قائلا: “سعيد جدا بمشاركتكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع أمس (الإثنين) على عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في المغرب”.
وأضاف: “توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”
وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهدا جديدا، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.
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مرحبا بولاد العم. نصرنا الله وإياكم من جمهورية الموز.